Ветеринар Михеева дала советы по выгулу домашних кошек

Москва, 12 апреля. Многие хозяева домашних кошек сомневаются, стоит ли выводить питомцев на улицу. Может ли это вызвать стресс, рассказала ветеринар Ольга Михеева.

Домашних кошек не стоит выгуливать на поводке в городе, так как они могут испытать стресс. Животные чувствуют дискомфорт в незнакомой обстановке и не знают, где можно спрятаться, объяснила Михеева в беседе с «АиФ».

Отпускать кошек гулять без поводка тоже нельзя. Животное может угодить под машину, подраться с сородичами или подхватить инфекционные заболевания. За городом породистым питомцам можно обустроить вольер для самовыгула. А тех, которые выросли с матерью или в деревне, можно отпускать на улицу одних, пояснила зооинженер Анастасия Калинина.

«Выпускать любимцев на самовыгул можно лишь в небольших деревнях, где кошки выполняют свои функции по борьбе с мышевидными грызунами», — посоветовала эксперт.

В условиях пандемии коронавируса все больше ветеринаров беспокоятся, что инфекция поразит домашних питомцев, включая кошек. И возможная третья волна может спровоцировать массовую «истерию», когда от животных начали бы избавляться. И даже разработанная вакцина не спасет ситуацию, уверены эксперты.