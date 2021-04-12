Житель Алтая заступился за подруг и получил три удара ножом

Горно-Алтайск, 12 апреля. Мужчина заступился за своих подруг, которые пришли разбираться с обидчиком, и был ранен ножом, сообщила пресс-служба МВД России по Республике Алтай.

Инцидент произошел в Усть-Коксинском районе в ноябре прошлого года. Мужчина был в гостях у своей подруги, когда к ней пришла приятельница и пожаловалась на мужа. Она сообщила, что супруг избил ее.

Женщины решили отправиться к возлюбленному подруги, поговорить с ним и потребовать извинений. Добравшись до дома, девушки зашли в квартиру, а друг остался ждать их на улице. Через некоторое время послышались женские крики, и мужчина побежал на помощь своим подругам.

«Забежав в квартиру, сельчанин увидел, что подозреваемый схватил за волосы одну из девушек. Решив помочь, он ударил дебошира находившейся в руках ножкой от стола», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчина отпустил девушку и убежал в другую комнату, через некоторое время он пришел с ножом. Он трижды ударил своего обидчика. Сейчас завершилось расследование уголовного дела. Ударившему ножом мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

На днях стало известно о потасовке в Петербурге между двумя любителями выпить. У мужчин возник конфликт, и один из них схватил нож и ударил собутыльника.