Lamborghini Ивлеевой увезли на штрафстоянку после очередного нарушения ПДД

Москва, 12 апреля. Блогер Анастасия Ивлеева вновь попалась сотрудникам ГИБДД, когда нарушала ПДД на своем Lamborghini Aventador. Девушке выписали штраф за превышение скорости.

Звезда «Орла и решки» нарвалась на стражей дорожного порядка в минувшее воскресенье. Девушку остановили для проверки документов. Серию снимков и видеоролики с места происшествия она опубликовала в своем Instagram. А вот дорогой автомобиль Ивлеевой пришлось эвакуировать.

«Воскресенье», — подписала пост Ивлеева, сопроводив свои слова эмодзи в виде разбитого сердца.

Поклонники телеведущей не одобрили такое поведение на дорогах. Они посоветовали Ивлеевой сбавлять скорость и ездить аккуратно. Некоторые съязвили и написали, что блогер и дня не может прожить без штрафов.

Анастасия Ивлеева обзавелась Lamborghini Aventador в прошлом году. За автомобиль телеведущая отдала около 20 миллионов рублей. И всего за восемь месяцев она успела нарушить правила дорожного движения почти 200 раз. Блогер не только превышала скорость, но и пересекала сплошную, а также ездила по полосе для общественного транспорта.