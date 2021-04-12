Почти половина россиян поддерживает запрет мата в соцсетях

Москва, 12 апреля. Четверть российских граждан высказалась против запрета мата в Сети, назвав это цензурой. Об этом свидетельствуют данные опроса международного антивирусного разработчика ESET.

Почти половина пользователей интернета в России (48%) согласились с запретом и считают его необходимой мерой. Остальные участники опроса не считают этот вопрос важным для обсуждения, пишет РИА Новости.

Около половины респондентов (56%) заявили, что позволяют себе использовать матерные слова при общении в соцсетях. При этом 46% нецензурно выражаются только в личной переписке, а 10% не стесняются использовать мат на открытых площадках.

Недавно сервис «Зарплата.ру» узнал, скольким россиянам приходиться работать сверхурочно. Выяснилось, что около половины граждан вынуждены регулярно работать по выходным и вечерам.