Елизавета II и королевская семья нашли пять поводов не любить сериал «Корона»

Лондон, 12 апреля. Сериал студии Netflix вызвал бурю критики после выхода четвертого сезона, который рассказывает об отношениях принцессы Дианы и принца Чарльза, сына королевы Елизаветы II.

Главного шоураннера сериала Питера Моргана обвинили в искажении исторических фактов. Принц Уильям заявил, что авторы намеренно спекулируют на отношениях его родителей. Второй причиной критики стала интерпретация романа Чарльза с Камиллой.

Сценаристов также обвинили в неубедительности портрета премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. От стримингового сервиса потребовали указать в титрах, что фильм содержит исторические неточности, но Netflix отказался. Не понравилось двору и политикам представление внутренних проблем внутри королевской семьи. Сериал «Корона» набирал популярность в то время, как реальная корона теряла свой статус небожителя.

Исполнители роли принца Филиппа в сериале «Корона» ранее выразили соболезнования королевской семье. Добрые слова о герцоге произнесли актеры Мэтт Смит и Тобайас Мензис.