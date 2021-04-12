Волынов считает версию Леонова о гибели Гагарина недостоверной

Москва, 12 апреля. Версия космонавта Алексея Леонова о гибели первого человека, побывавшего в космосе Юрие Гагарине является неправдоподобной. Об этом рассказал летчик-космонавт СССР Борис Волынов.

Леонов заявлял, что Гагарин погиб в результате авиакатастрофы. Его самолет попал в след пролетавшего мимо реактивного истребителя, что привело воздушное судно к крушению, сообщает РИА Новости.

Последний ныне живущий космонавт из первого отряда космонавтов Волынов считает, что эта информация недостоверна. Он сослался на слова летчика-испытателя Степана Микояна, который первый поставил версию под сомнение.

Микоян проводил эксперимент, с самолетом МиГ-15УТИ, аналогичному воздушному судну, на котором погиб Гагарин. МиГ-15УТИ набрал ту же скорость и высоту, в то время, когда вокруг него пролетали сверхзвуковые истребители. Однако аварийной ситуации при этом не возникло. Самолет лишь подкидывало вверх.

Дважды Герой СССР Борис Волынов предположил, что причиной крушения мог стать метеорологический шар-пилот. Его мог запустить солдат, а Гагарин впоследствии столкнулся с шаром.