Почти половина граждан РФ хотят сделать 12 апреля официальным выходным

Москва, 12 апреля. Каждый второй россиянин заявил о желании объявить День космонавтики государственным праздником и выходным. Об этом свидетельствует опрос сервиса SuperJob.

Треть граждан высказались против нерабочего дня 12 апреля, сообщает RT. Еще 22% респондентов затруднились оценить такую инициативу. Те, кто высказался в пользу выходного дня, заявили, что это укажет на необходимость подчеркнуть достижения России в освоении космоса. Противники идеи считают, что дополнительный нерабочий день повлечет за собой экономические потери.

Возраст опрошенных, кто не захотел, чтобы День космонавтики стал государственным праздником, оказался в диапазоне от 25 до 34 лет. Люди старше 45 лет в большинстве случаев поддержали идею.

Сотрудники Роскосмоса поздравили россиян с Днем космонавтики. Российские космонавты записали видео прямо с борта МКС.