Московский Музей космонавтики рассказал о стоимости орбитального обеда

Москва, 12 апреля. Стоимость питания космонавта посчитали аналитики федерального сервиса доставки продуктов и товаров «СберМаркет» совместно с московским Музеем космонавтики.

Для расчета стоимости использовались данные Роскосмоса, Музея космонавтики и цены на продукты в более чем 60 ритейлерах. Так, недельный орбитальный рацион обойдется россиянину почти в 5300 рублей, сообщил «СберМаркет» в интервью РИА Новости.

В состав продуктов вошли рис и рисовая каша, творог, кедровые орехи, курага, говядина, говяжий язык, рыбные консервы, сублимированные крем-супы, фрукты и другие.

Современное меню российских космонавтов состоит из 300 наименований. Список составлен для четырехразового питания из расчета 3200 калорий в день.

Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос 12 апреля 1961 года. Федеральное агентство новостей рассказало малоизвестные факты о первом орбитальном путешествии.