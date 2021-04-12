Европа может лишиться семи объектов культурного наследия

Гаага, 12 апреля. Железная дорога Ахензее в Тироле и кладбище Мирогой в Загребе вошли в рейтинг из семи достопримечательностей, которые находятся в максимальной опасности, передает Europa Nostra.

В составлении списка объектов культурного наследия Европы, находящихся под серьезной угрозой исчезновения, учитывались значимость памятника и уровень опасности, которая ему угрожает, а также потенциал в плане катализатора устойчивого социально-экономического развития.

В топе находятся обветшалые испанские церковь и скит Сан-Хуан-де-Сокуэва в испанском Кантабрии. В них до сих проводятся религиозные службы. Железная дорога Ахензее в Тироле (Австрия) является единственным в своем роде объектом, который до сих пор использует все оборудование конца XIX века. В списке числится атмосферный памятник европейской неоклассической архитектуры — хорватское кладбище Мирогой в Загребе.

Под риском исчезновения находится важная часть греческой идентичности — пять островов в Эгейском море, так называемый «кикладский ландшафт». Список замыкают открытый для публики сад Джусти в итальянском городе Верона, модернистское центральное почтовое отделение в Северной Македонии и один из важнейших религиозных памятников Европы — дечанский монастырь в Косово.

Недавно уникальному элеватору в Самаре было отказано в занесении в список культурного наследия. Строение в свое время стало первым в СССР вертикальным элеватором.