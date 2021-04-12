Подписчики вновь пристыдили дочь Мадонны за небритые подмышки

Лос-Анджелес, 12 апреля. Дочь американской поп-исполнительницы Мадонны модель Леон Лурдес подверглась критике из-за демонстрации волосатых подмышек. Совместный снимок мамы и дочки опубликован в Instagram.

На снимке изображена 24-летняя Лурдес в обнимку с 62-летней Мадонной. Дочь исполнительницы хита Like a Virgin облачилась в трикотажное зеленое мини платье с открытыми руками. Модель намеренно «хвастается», что не бреет подмышки. В центре кадра оказалась ее поднятая рука с волосами в интимной зоне.

Фото повергло в шок поклонников. В комментариях разразились споры на тему бодипозитива.

«Любопытно, как женщины всегда говорят «наше тело, наше решение» и как они критикуют другую девушку, которая не бреется. Как это назвать? О, да, лицемерие», — написал пользователь. «Столько ненависти только потому, что она не бреется. Мы же не говорим мужчинам брить ноги или руки. А может должны?» — отметила поклонница.

Мнения подписчиков разделились. Кто-то защитил Лурдес и поддержал ее позицию любви к естественности. Другие же заявили, что это ужасно и призвали модель побриться. Некоторые назвали подмышки девушки искусством. Публикация набрала больше 500 тысяч лайков.

Мать модели тоже любит публиковать фотографии с весьма смелыми образами. Несмотря на возраст, певица радует подписчиков снимками топлес.