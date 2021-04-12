Лавров положительно оценил перспективы поставок вакцины «Спутник V» в Египет

Москва, 12 апреля. Регистрация вакцины от коронавируса «Спутник V» в Египте позволит профильным структурам двух стран контактировать по поводу возможных поставок препарата в африканское государство.

Такое заявление сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в Египте 24 февраля. После этого посольство России в Каире заявило, что рассчитывает на локализацию препарата в республике.

«Регистрация российской вакцины «Спутник V» в Египте в феврале нынешнего года создала хорошие предпосылки для активизации контактов между профильными структурами двух стран по вопросу возможных поставок данного препарата в АРЕ», — прокомментировал Лавров газете «Аль-Ахрам».

Дипломат заметил, что между Москвой и Каиром также выстраивается взаимовыгодная кооперация в торгово-экономической сфере. Однако на товарооборот при этом повлияли неблагоприятные условия, которые сложились в период пандемии коронавируса.

Сейчас стороны продолжают реализовывать масштабные проекты. Среди них: строительство в Египте по проекту РФ электростанции «Эль-Дабаа», создание российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала, поставки в Египет железнодорожных вагонов.

Ранее в Чехии около половины жителей выразили желание вакцинироваться российским препаратом «Спутник V». Об этом свидетельствуют результаты опроса населения местного СМИ.