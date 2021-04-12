Поклонники «Маски» сравнили первый и второй сезоны шоу

Москва, 12 апреля. Зрители шоу «Маска» признали второй сезон более ярким и сильным, чем первый. Это же мнение музыкант Тимур Родригез выразил во время одного из эфиров.

Свое мнение Тимур Родригез выразил еще в момент одного из обсуждений, когда участник в костюме Носорога заставил расплакаться одну из судей Регину Тодоренко. И с каждым выпуском номера становились все ярче, а артисты вдыхали новую в жизнь в уже известные хиты.

«Я считаю, что этот сезон гораздо круче», — отметил Родригез.

С мнением музыканта согласны большинство поклонников шоу «Маска». В восторг их приводят выступления Зайца, Змеи, Ламы. Каждый участник демонстрирует силу своего голоса и артистизм на сцене.

«Действительно, этот сезон намного сильнее первого», — написал пользователь Сети. «Как много зависит от артиста! Такую слабую песню так красиво, нежно, искренне и трогательно исполнить. Какой все-таки красивый голос, какой обаятельный артист Носорог», — пишут другие поклонники проекта.

В девятом выпуске «Маски» судьи решили рассекретить личность участника, который скрывался под костюмом Белого Орла. Им оказался певец Марк Тишман, которого долгое время никто не мог угадать.