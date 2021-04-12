Пассажиров вернувшегося из Сочи рейса отправили в Петербург запасным бортом

Сочи, 12 апреля. Резервный борт, который предоставили для доставки пассажиров из Сочи в Санкт-Петербург, прибудет в пункт назначения примерно в 8:00, сообщили в справочной службе аэропорта Сочи.

Ранее экипаж пассажирского самолета авиакомпании Azur Air сообщил о возможной разгерметизации кабины. Было принято решение о возврате воздушного судна в аэропорт Сочи.

Авиалайнер благополучно приземлился в сочинском аэропорту. Посадка произошла в 22:24. На борту воздушного судно находилось 190 человек. Сейчас они направляются в Санкт-Петербург после предоставления резервного самолета.