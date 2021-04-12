Почти 800 тысяч россиян привились от клещевого энцефалита с начала года

Москва, 12 апреля. Более 794 тысяч россиян уже сделали прививки от клещевого энцефалита. В планах вакцинировать более 2,1 млн человек, рассказали в Роспотребнадзоре.

Субъекты России уже подготовили лаборатории для исследования клещей. Изучено свыше 135 тысяч этих насекомых. Пока количество обращений в медицинские организации от укусов не превышает среднемноголетнего значения, отметили в ведомстве.

Случаев заболевания инфекциями, которые передают клещи, пока не было зафиксировано. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах проводят обработки крупного и мелкого рогатого скота, направленные на уничтожение и профилактику появления насекомых.

Чтобы обезопасить себя от укуса клеща, следует придерживаться простых правил. Важно надевать светлую одежду с длинным рукавом на резинке и капюшоном, а штаны заправлять в носки. Еще один эффективный способ – вакцинация, отметил терапевт Николай Долдо.