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Кандидат в президенты Эквадора Андрес Араус признал поражение на выборах

Кандидат в президенты Эквадора Андрес Араус признал поражение на выборах

Кито, 12 апреля. Андрес Араус, который представляет левоцентристскую коалицию «Союз ради надежды», признал свое поражение на выборах президента Эквадора.

Второй тур президентских выборов в Эквадоре завершился 11 апреля 2021 года. По данным подсчета, правоцентрист, представляющий «Движение КРЕО» Гильермо Лассо набрал 52,5% голосов. Левоцентрист Андрес Араус получил 47,5% голосов избирателей.

«Это неудача на выборах, но ни в коем случае не политическое или моральное поражение. После этой пресс-конференции я позвоню Гильермо Лассо и поздравлю его с победой на выборах», — прокомментировал Араус.

Президентские выборы и в Чаде. Международная редакция ФАН рассказала о главных событиях во время процесса выбора нового лидера африканского государства.

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