Внук Пугачевой получил главную роль в театре Безрукова

Москва, 12 апреля. Актер и музыкант Никита Пресняков был выбран на роль в спектакле «Безымянная звезда» по одноименной пьесе Михаила Себастьяна. Он сыграет в театре Сергея Безрукова.

Сын певицы Кристины Орбакайте получил в постановке главную роль — учителя астрономии Мари Мирою. Театр рассматривал 12 претендентов и, после долгих обсуждений, было принято решение взять внука Примадонны.

При выборе значительную роль сыграли вокальные данные Никиты. Известно, что постановка будет музыкальная, поэтому главный герой должен уметь петь. Кроме того, у парня есть актерский опыт. Также Пресняков легко адаптируется в новом коллективе, несмотря на известных родителей, он не является мажором.

Никита заинтересовался перспективным предложением. Возможно, театр откроет в нем драматического артиста. Режиссер постановки Александр Сазонов собирается делать драму. Жанр «Безымянной звезды» получил весьма необычное название — электродрама. По словам режиссера, это задает предельный уровень высоких технологий в театре, сохраняя при этом традиции актерской школы.

Недавно стало известно, что Никита Пресняков проживает в четырехкомнатной квартире в центре Москвы которую ему подарила бабушка Алла Пугачева. Стоимость недвижимости в его районе составляет от 50 до 130 миллионов рублей.