Глава МИД Чехии Петржичек подтвердил свой уход с поста министра

Прага, 12 апреля. Томаш Петржичек оставляет пост министра иностранных дел Чехии и будет отозван Чешской социал-демократической партией (ЧСДП). Об этом политик сам сообщил журналистам.

СМИ республики сообщали, что на вакантное место главы МИД Чехии придет нынешний министр культуры Любомир Заоралек. Он с 2014 по 2017 год возглавлял внешнеполитическое ведомство страны, пишет RT.

«Могу подтвердить, что на встрече с (председателем ЧСДП, вице-премьером. — Прим. ФАН) Яном Гамачеком я узнал, что буду отозван (с поста министра. — Прим. ФАН)», — заявил Петржичек.

Президент Чехии Милош Земан долгое время критиковал действия Петржичека в кресле руководителя государственного МИД. Несмотря на это, чешский лидер заявил, что если бывший министр предложит ему утвердить изменения в правительстве, он не будет возражать.

Также Земан недавно заявил, что в вопросе вакцинации против коронавируса полностью доверяет российскому препарату «Спутник V». Он подчеркнул, что готов сделать прививку вакциной из России.