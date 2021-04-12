«Кунашир больше никогда не вернется»: Японцы оценили фильм Козлова о Курилах

Токио, 12 апреля. Фильм «Кунашир» о жизни людей на одноименном острове содержит «неудобную правду» для японцев. Такое заявление сделал режиссер картины Владимир Козлов.

Журналистка JB Press Асуки Токуямы написала о документальной картине статью, которая вызвала активный отклик читателей издания. Судя по комментариям, в чем именно состоит «неудобная правда», японцы не понимают.

«Большинство жителей Кунашира не хотят возврата северных островов Японии? Так это естественно. Они часто демонстрируют это своими плакатами и митингами. Так что ничего неожиданного или «неприятного» в этом фильме для японцев нет», — написал пользователь uch.

«Кунашир нам больше никогда не вернется. Точка! Поэтому нужно подписывать с Россией мирный договор», — добавил японский житель с псевдонимом twk.

Граждане Японии прекрасно понимают, что территориальный спор в этой ситуации не имеет никакого смысла, если судить по комментариям под публикацией. В такому мнению они призывают и властей своей страны.

В Госдуме недавно в очередной раз напомнили позицию России по вопросу принадлежности Курильских островов. Зампред председателя комитета по обороне Юрий Швыткин заявил, что РФ готова подписать мирный договор с Японией без каких-либо условий.