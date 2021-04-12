Граждане СССР могли приобрести автомобили за 6 тыс. рублей

Москва, 12 апреля. Приобрести автомобиль в советские времена было достаточно сложно. О том, какие машины могли купить граждане СССР, рассказал сайт CAR.RU.

В начале 80-х, автомобиль ЗАЗ-968 («запорожец») продавался за 5 тыс. рублей. Более престижная машина была ВАЗ- 2106 («шестерка»), ее стоимость доходила до 9500 рублей. Чтобы купить ГАЗ-24 («Волга»), нужно было достать из кошелька 10 тысяч рублей. «Волга» и «шестерка» соответствовали разным классам автомобилей, однако их стоимость не сильно отличалась.

К середине 80-х цена на транспортные средства стала расти. «Запорожец» уже стоил 5 600 рублей, а ВАЗ-2106 расценивался в 9800 рублей. За «Волгу» нужно было заплатить 11 300 рублей.

К 1990-м некоторые автомобили подешевели. Так, ЗАЗ-968 продавался за 4 тыс. рублей, а «шестерка» подешевела на 500 рублей и стала стоить 9000 рублей, сообщает сайт CAR.RU.

Недавно россиянам представили список лучших автомобилей для поездки на дачу. Для поездок по раскисшей грунтовке и перевозки инвентаря и груза больше всего подойдет вместительный рамный внедорожник.