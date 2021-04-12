Оплата коммунальных и почтовых услуг онлайн оказалась популярной в РФ

Москва, 12 апреля. Россияне стали чаще оплачивать бытовые услуги через интернет. Какие оказались самыми популярными, выяснили аналитики «МТС Банка».

Наибольший рост онлайн-платежей зафиксирован на почтовые услуги. В январе-марте 2021 года их количество увеличилось в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Кроме этих услуг россияне стали чаще оплачивать штрафы (+58%), коммунальные услуги (+37%), налоги (+34%) и домашний интернет (+33%) в Сети, передает РИА Новости.

Наименьший прирост показали телекоммуникационные услуги (на 8%). Отрицательную динамику продемонстрировали платежи за кабельное телевидение и платные ТВ-услуги (снижение на 14%). Эксперты объяснили такие цифры переходом на стриминговые сервисы и интернет.

Многие пользователи Сети являются клиентами международной платежной системы Mastercard. Компания намерена поднять межбанковские комиссии за оплату картами услуг и товаров в интернете до 50%. Показатель будет зависеть от класса карточки.