«Кажется, что у меня будет рак»: Ида Галич опасается за свое здоровье

Москва, 12 апреля. Блогер и телеведущая Ида Галич всерьез беспокоится о своем здоровье. Она боится, что когда-нибудь ей диагностируют серьезное заболевание.

«Я думаю, что у меня ко всему есть расположенность. Мне кажется, у меня должна быть щитовидка, гинекология. И мне кажется, что у меня будет рак», — заявила Галич в эфире «ДНК-шоу».

Оказалось, что блогер часто накручивает себя и легко внушает себе негатив.

«Что-то у меня закололо — я умираю. Если даже человеку рядом плохо, то я моментально подхватываю это состояние», — поделилась интернет-селебрити.

Ида Галич переживает не только за свое здоровье, но и за годовалого сына. Она сдала специальный тест, чтобы выяснить, не является ли она носителем опасных генетических заболеваний. Тест не нашел отклонений ни у нее, ни у ее экс-супруга Алана Басиева.

«Вот это я отца сыну выбрала. Как знала! А я ведь сама себя закапывала», — с облегчением заявила блогер.

ДНК-тест также показал, что у Иды Галич отсутствует креативность, но зато есть склонность к математике, которая, по ее признанию, сильно помогает в написании скетчей. Выяснилось, что блогер обладает низкой самооценкой и предрасположена к эмоциональным взрывам.