Священный для мусульман месяц Рамадан начнется 12 апреля с заходом солнца

Москва, 12 апреля. Мечети Москвы будут открыты для молитв в честь священного месяца Рамадана, однако в них будут соблюдаться определенные эпидемиологические меры, такие как социальная дистанция.

Верующие смогут посетить столичные мечети, в том числе для таравиха — самой продолжительной ночной молитвы, которую совершают мусульмане в течение Рамадана. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя Совета улемов (богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов.

Несмотря на то, что мечети будут работать в штатном режиме, Аляутдинов советовал совершать таравих-намаз дома в кругу семьи из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. При посещении храмов важным условием является ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции.

В честь начала Рамадана ОАЭ раздадут 100 млн обедов нуждающимся из 20 стран. Акция будет проходить на протяжении всех 30 дней.