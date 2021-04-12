Десантники «нового типа» приступили к учениям в Приморье

Владивосток, 12 апреля. Военнослужащие Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ «нового типа» приступили к выполнению задач, поставленных перед ними в рамках учений.

Бойцы ВДВ во время учений покажут комиссии приморского Генштаба, чему они обучились за зимний период, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В отработке маневров задействованы зенитно-ракетные, противотанковые, инженерно-саперные, огнеметные, артиллерийские и снайперские подразделения. Стартовой точкой учений назначен аэродром Черниговка.

Военнослужащие отработают высадку беспарашютным способом с захватом командного пункта условного врага. После этого десантники должны будут занять плацдарм, создав условия для дальнейшего развития наступления главных сил.

Ранее пресс-служба Восточного военного округа сообщала о старте крупных учений войск ВВО. Сообщается, что в учениях поучаствуют более 4000 солдат и офицеров.