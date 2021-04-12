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Спикер Организации атомной энергии Ирана пострадал при ЧП на ядерном объекте

Спикер Организации атомной энергии Ирана пострадал при ЧП на ядерном объекте

Тегеран, 12 апреля. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди пострадал в результате аварии на заводе по обогащению урана в Натанзе.

Инцидент произошел в сети распределения электричества на ядерном объекте. Во время ЧП там находился представитель организации. Согласно информации СМИ, Камальванди получил переломы, его состояние стабильное.

Ранее сообщалось, что в результате аварии никто не пострадал. Власти Ирана начали специальное расследование для выяснения причин неисправности в сети.

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