Спикер Организации атомной энергии Ирана пострадал при ЧП на ядерном объекте

Тегеран, 12 апреля. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди пострадал в результате аварии на заводе по обогащению урана в Натанзе.

Инцидент произошел в сети распределения электричества на ядерном объекте. Во время ЧП там находился представитель организации. Согласно информации СМИ, Камальванди получил переломы, его состояние стабильное.

Ранее сообщалось, что в результате аварии никто не пострадал. Власти Ирана начали специальное расследование для выяснения причин неисправности в сети.