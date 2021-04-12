Сборная России по керлингу проиграла Шотландии в полуфинале ЧМ

Калгари, 12 апреля. Мужская сборная России по керлингу не смогла пройти полуфинальный рубеж, уступив шотландской команде со счетом 3:5. Матч проходил в канадском городе Калгари.

Предварительный этап российская команда завершила на втором месте. Результат позволил им напрямую выйти в 1/2 финала. Шотландия пробилась в полуфинальную стадию, обыграв Швейцарию в стыковых матчах. В предварительном раунде российская сборная победила шотландцев со счетом 9:2. Матч за третье место начнется в 6:00 по московскому времени.

Недавно российские керлингисты сыграли с американской сборной в рамках чемпионата мира. Та встреча закончилась победой сборной России со счетом 11:8.