Система помощи тяжелобольным детям в РФ будет усовершенствована

Москва, 12 апреля. Необходимо разрешить лечить детей «взрослыми» препаратами и дать клиникам возможность продолжить лечение после достижения пациентом 18-ти лет, заявила вице-спикер ГД Ирина Яровая.

По внесенному законопроекту Яровой, необходимые для несовершеннолетних препараты off-label будут оплачиваться за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). Off-label — это препараты, назначаемые по показаниям, не упомянутым в инструкции. В медицинской науке их использование происходит при недоступности альтернативной терапии. Предполагается, что внесенная инициатива облегчит труд врачей и даст пациентам доступ к жизненно необходимым элементам лечения.

«Законопроект об онкогематологической помощи предлагает разрешить для лечения несовершеннолетних и те лекарства, в инструкции к которым не указано, что их можно принимать детям», — заявила вице-спикер Госдумы.

Также Яровая недавно призывала проводить обследования несовершеннолетних на наркоманию и алкоголизм. По ее словам, это необходимо делать в рамках обязательной диспансеризации.