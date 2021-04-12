Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в Сиэтле

Сиэтл, 12 апреля. Злоумышленник открыл огонь по людям в центре американского города Сиэтл. В результате нападения пострадали четыре человека, сообщает местная полиция в соцсетях.

Правоохранители выехали на место происшествия примерно в 15:25 по местному времени. По предварительной информации, один из пострадавших находится в критическом состоянии, трое получили легкие повреждения. Полиция объявила подозреваемого в розыск, пишет RT.

Недавно похожий случай произошел в штате Техас. В результате стрельбы пострадало шесть человек, несколько из них были госпитализированы в тяжелом состоянии.