Лондон, 12 апреля. Открывшиеся после смерти супруга королевы Великобритании Екатерины II принца Филиппа бары почтили его память необычным флешмобом. Британцы назвали эту идею фантастичной.

Пабы после долгих месяцев карантина открыли свои уличные веранды. Владельцы заведений предложили поднять первые бокалы за покойного герцога Эдинбургского, который обожал эль. В некоторых барах на входной двери можно увидеть фотографию принца Филиппа.

Ряд пивоварен обдумывает идею создания особого сорта эля в честь принца. Опрошенные таблоидом The Sun жители Великобритании признались, что любят герцога Эдинбургского больше всех в королевской семье.

Герцог Эдинбургский Филипп незадолго до своей смерти дал последние наставления старшему сыну Чарльзу. Он попросил его позаботиться о матери Елизавете II и возглавить королевскую семью.