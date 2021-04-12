Косметолог Шарова назвала риски самостоятельного прокалывания ушей

Москва, 12 апреля. Самостоятельное прокалывание ушей может привести к различным осложнениям. Что нужно учесть перед процедурой, рассказала косметолог Алиса Шарова.

Доверить прокалывание ушей лучше специалисту. У людей могут отличаться мочки, и мастер должен представить, как сережка будет смотреться в будущем, а для клиента сделать процедуру максимально безболезненной и безопасной, объяснила косметолог в беседе с радио Sputnik.

Делать пирсинг самостоятельно не стоит из-за неприятных последствий. У человека прокол может плохо заживать. Иногда появляется нагноение, а сама дырка окажется некрасивой или неровной. Не исключено образование рубцов, заключила специалист.

Важно убедиться, что мастера профессионалы и имеют соответствующую лицензию на проведение процедуры. В противном случае можно подхватить гепатит С через нестерильные инструменты, кровь и иглы, предупредил доктор Александр Мясников.