Киркоров «остолбенел» после разоблачения Белого Орла на «Маске»

Москва, 12 апреля. Девятый выпуск шоу «Маска» на телеканале НТВ закончился невероятным раскрытием личности звезды в костюме Белого Орла. Участник, который скрывался под ним, сильно удивил всех жюри.

В новом выпуске популярного шоу звездные председатели судейской коллегии пытались разоблачить Белого Орла, Неваляшку и Носорога. За раскрытие настоящей личности Орла, который являлся фаворитом Филиппа Киркорова, высказались все члены жюри. Однако итогом были шокированы все звездные судьи.

«Как я мог? Я тебя тянул до последнего. Я был предан твоему таланту. Это браво», — заявил Киркоров.

Под маской Белого Орла скрывался тот, на кого звезды даже не могли подумать. Им оказался певец Марк Тишман. Судьи в прошлых выпусках гадали, кто же скрывается под маской пернатого — Никита Джигурда, Тарзан, Гоша Куценко, Оскар Кучера или же Дмитрий Харатьян. Однако кандидатуру Тишмана они даже не рассматривали.

Киркоров на протяжении всей программы восхищался участником, который скрывался под обликом Орла. Поп-короля российской эстрады поражало, что таинственный вокалист может мастерски вводить в заблуждение всех членов жюри. Киркоров заявлял, что Белый Орел — его любимый герой и любимый костюм.

Сам Марк Тишман поделился, что пытался сделать все возможное для запутывания членов жюри. По словам артиста, за все участие в программе он спел «басом, тенором, фальцетом, микстом, сипом и хрипом», однако ни разу не воспроизвел свой настоящий голос.