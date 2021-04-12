Кондукторам грозит штраф до 30 тыс. рублей за высадку детей-безбилетников

Москва, 12 апреля. Закон о штрафе за высадку детей без билетов из общественного транспорта планируют рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 14 апреля.

Разработанный правительством документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Принудительная высадка водителем из общественного транспорта школьника, не достигшего возраста 16 лет, без сопровождения взрослых повлечет за собой штраф в размере 5 тысяч рублей. Контролеры и кондукторы за такое нарушение получат взыскание от 20 до 30 тысяч рублей.

Такие изменения, по мнению инициаторов проекта, могут позволить предотвратить трагические последствия высадки детей из автобусов. По их мнению, школьник, который остался один в темное время суток в неизвестном месте, может погибнуть.

Новый штраф для российских автомобилистов вступит в силу с 1 июня. Сотрудники Госавтоинспекции смогут штрафовать водителей за несоответствие шин сезону.