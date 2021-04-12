Новый трейлер заключительного сезона «Игры престолов» появился в Сети

Лос-Анджелес, 12 апреля. Неизданный тизер восьмого сезона культового сериала «Игра престолов» вышел на официальном YouTube-канале GameofThrones в честь десятилетия киноленты.

Видеоролик собрал самые яркие моменты многосерийного фильма. В трейлере содержатся обрывки последних шести серий со спойлерами. В тизере представлены сцены битвы с армией Короля Ночи и нападение Дейнерис Таргариен на Королевскую Гавань.

Руководство американского телеканала HBO также обещает поклонникам картины выкладывать эксклюзивные материалы нового сезона. Однако ролик оценили не все фанаты «Игры престолов», так как многие были недовольны седьмым сезоном сериала.

Кроме того, писатель Джордж Мартин ведет работу над созданием спектакля по мотивам телесериала. Постановка описывается как событие вселенной «Игры престолов», которое до этого было окутано тайной.