Космонавт Волынов предположил обстоятельства гибели Гагарина

Москва, 12 апреля. Самолет, на борту которого находился космонавт Юрий Гагарин, мог столкнуться с метеорологическим шаром-пилотом. Такое предположение сделал дважды Герой СССР Борис Волынов.

Истинная причина гибели первого в мире человека, полетевшего в космос, до сих пор неизвестна. Версий произошедшего много, заявил Волынов, который входит в комиссию по расследованию причин трагедии, передает РИА Новости.

«Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолет столкнется с ним остеклением фонаря на большой скорости — мало не покажется. При этом сам шар при полете на большой скорости разглядеть заранее нельзя», — рассказал космонавт.

Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета на самолете МиГ-15УТИ. Воздушное судно сорвалось в штопор и рухнуло на землю, экипаж не смог спастись.

Российские космонавты ранее с МКС поздравили человечество с 60-летием первого выхода человека на орбиту. Они поблагодарили тех, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной.