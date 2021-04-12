Дачникам напомнили о штрафах за неправильную установку забора

Москва, 12 апреля. Если установленный на даче забор будет мешать поступать свету на соседний участок, то владельцу может грозить штраф. Об этом рассказала юрист Александра Обрывко.

Чаще всего правила нарушают дачники, которые недавно отстроили дом и захотели оградить участок от чужих глаз и шума. Сейчас рекомендуемая высота забора должна составлять 1,2–1,8 метра, а материал — сетчатый, пишет РИА Недвижимость.

«Ограждение должно быть выполнено из сетчатого материала и не нарушать нормы инсоляции более чем на 50%. В случае, если соседи обратятся в суд, то вам может грозить штраф до 5 тысяч рублей или предписание убрать забор», — отметила Обрывко.

Невольный самозахват соседской территории тоже может быть поводом для наложения штрафа. От дачника могут потребовать демонтировать забор и выплатить до 1,5% от кадастровой стоимости. Поэтому перед установкой ограждения нужно свериться с межевым планом участка, посоветовала юрист.

С текущего года вступили в силу новые правила о пожарной безопасности на дачных участках. Владельцам, желающим развести костер, потребуется специально отведенное место. Нарушителям может грозить штраф от 2000 до 3000 рублей.