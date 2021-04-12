Украина только на четверть выполнила требования НАТО

Киев, 12 апреля. Украине предстоит выполнить еще более 80% сделок, чтобы соответствовать требованиям НАТО. Необходимо сократить время на становление страны полноправным членом Альянса.

Такой призыв озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. На сегодня в стране действуют 292 стандарта и руководящие документы НАТО. Киев уверен, что членство в военно-политическом блоке — «единственный» способ прекратить эскалацию конфликта в Донбассе. Сейчас власти работают над созданием всеобщего механизма перехода к требованиям Альянса.

«Украина твердо и нерушимо держит курс на вступление в Альянс. Как отметил президент Украины, НАТО — единственный способ прекратить войну», — отметил политик в Facebook.

Украина надеется на помощь НАТО в случае конфликта с Россией, ранее подчеркнул генерал-лейтенант украинских вооруженных сил Михаил Забродский. В качестве поддержки Запад может снабжать Киев разведданными, способствовать в информационном пространстве и перебросить боевые корабли в Черном море.