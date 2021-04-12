Российские истребители Су-34 получат новые средства разведки

Москва, 12 апреля. Боевые характеристики российских Су-34 значительно расширят за счет новых средств электронной разведки. Об этом РИА Новости сообщил источник в авиастроительной отрасли.

Некоторое количество фронтовых бомбардировщиков получили на вооружение универсальные контейнеры для ведения оптико-электронной, радиолокационной и радиотехнической разведки. Источник сообщил, что новую аппаратуру разработали в НИИ «Кулон».

Новые разведывательная техника существенно увеличит возможности Су-34 по обнаружению наземных и надводных целей всех типов, а также обеспечит высокоточное определение координат и других параметров объектов поражения. Кроме того, новое оборудование позволит автоматически передавать информацию наземным силам.

Ранее российская военно-транспортная авиация провела учения в горах Кавказа. Сообщается, что в маневрах были задействованы тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А, Ан-124-100 «Руслан», летающий радар А-50У, средние «транспортники» Ан-12 и Ил-22.