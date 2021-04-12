В Киеве смирились с концепцией «малой Украины» без Донбасса

Киев, 12 апреля. Антироссийские силы в Верховной раде вели двойную игру вокруг Донбасса. Об этом в эфире интернет-канала Politeka Online заявил украинский политолог Андрей Ермолаев.

По его словам, в Киеве есть силы, которые ведут двойную игру и спекулируют на теме конфликта в Донбассе. Аналитик подчеркнул, что эти люди занимают демонстративно проукраинскую позицию.

«Большая часть команды Порошенко, несмотря на имитацию войны и красивый камуфляж, в действительности делали все, чтобы Донбасс не возвращался», — сказал Ермолаев.

Политолог заявил, что аналогичные шаги предпринимают и некоторые люди из окружения президента Украины Владимира Зеленского. В качестве примера он привел законодательство о переходном периоде, которое оттолкнуло Донбасс еще дальше от Киева. Ермолаев считает, что ситуация складывается в пользу окончательного закрепления концепции «малой Украины» — без Крыма и Донбасса.

«Грубо говоря, идея «малой Украины» рождалась в 2014–15 годах, а сейчас просто воплощается, и Зеленской, к сожалению, идет в этом русле «малой Украины»», — резюмировал украинский политолог.

Польский политолог Мацей Вишневский недавно заявил, что Украину ждут два сценария развития событий в случае войны в Донбассе. Эскалация приведет либо к окончательному развалу страны, либо к смене власти.