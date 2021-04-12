Певица Полина Гагарина раскрыла причину отказа летать в космос

Москва, 12 апреля. Певице Полине Гагариной недавно выпал уникальный шанс — отправиться в космос. Однако звезда, не раздумывая, отказалась. Что же стало причиной, артистка рассказала на ТВ.

В рамках эфира программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ Гагарина объяснила свое решение страхом оставить на Земле детей. Их она называет главной наградой в жизни. В интервью исполнительница в очередной раз призналась в любви к ним. Свою речь звездная мама сопроводила коротким и смешным диалогом из жизни семьи.

«Моя дочь мне на днях заявила, что будет вместе со мной править миром. Я с ней согласилась. Если дочь просит, то как я могу отказать», — поделилась Гагарина.

Во время общения с журналистами певица также затронула тему физического здоровья. Экс-наставница проекта «Голос» продолжает активно заниматься спортом. Она также анонсировала скорый выход специального приложения для похудения.

Ранее артистка признавалась, что для нее лучшим отдыхом после тяжелого рабочего дня стали «домашние вечеринки» с детьми. В подтверждение Гагарина часто делится кадрами из семейной жизни.