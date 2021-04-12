Валерия разозлила поклонников «Маски» за разоблачение Белого Орла

Москва, 12 апреля. Вокруг шоу «Маска» вновь разгорелся скандал. На этот раз нападкам зрителей подверглась певица Валерия, которая выбрала для разоблачения Белого Орла.

Среди номинантов на вылет оказались Белый Орел, Неваляшка и Носорог. Последнего спасли от выбывания зрители. Валерия, которая является членом жюри «Маски», решила, что пора узнать, кто прячется за костюмом Белого Орла. За ним скрывался певец Марк Тишман. За все девять выпусков шоу его так и не смогли разоблачить.

«Я с первого выпуска очень хочу узнать, кто же там находится», — аргументировала Валерия свой выбор.

Но такое решение возмутило зрителей передачи. По их мнению, артист должен был продолжить свое участие в «Маске», так как его не смогли угадать. Гневные комментарии появились на площадке проекта в социальных сетях.

«Валерия поступила неправильно. Ведь в этом вроде как и смысл шоу! Оставить как можно дольше того, кто замаскировался лучше всех. Это самый загадочный персонаж, а Валерия действовала по принципу «он самый загадочный, его и откроем», — возмутились поклонники шоу.

Марку Тишману удалось долгое время скрываться под костюмом Белого Орла. Чтобы его никто не угадал, он менял голоса, ходил на полусогнутых ногах и всячески отводил внимание жюри от своей личности.