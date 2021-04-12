Примирившаяся с дочерью Успенская пожелала врагам «захлебнуться пеной»

Москва, 12 апреля. Певица Любовь Успенская поделилась счастьем от воссоединения с дочерью Татьяной Плаксиной. Долгое время родственницы находились в состоянии вражды.

Примирение Успенской с дочерью произошло в конце февраля, когда Плаксина вернулась из США. Певица признается, что возвращение наследницы стало для нее лучшим подарком на день рождения, который артистка отметила 24 февраля.

«Теперь она со мной. Она сегодня девочка чистая. Этот год для нее стал уроком. В Америке она поняла, что могла меня потерять, она опомнилась», — призналась Успенская в эфире шоу «Однажды...» на телеканале НТВ.

Успенская планирует тщательно заняться внешним видом и эмоциональным состоянием дочери. Уже скоро артистка представит миру обновленную Плаксину и заставит врагов «захлебнуться с пеной у рта».

«Сделаю все возможное, чтобы ее восстановить. Потом только покажу всему миру, заставлю всех врагов, чтобы у них эпилепсия началась, чтобы они захлебнулись от пены у рта», — заявила певица.

Артистка призналась, что родила единственную дочь в позднем возрасте, когда ей было уже 35 лет. Сейчас главное желание Успенской заключается в том, чтобы наследница гордилась ею.

Успенскую ранее заметили в объятиях молодого помощника Александра. Пара не скрывала нежность друг к другу во время вечеринки по случаю выхода клипа на песню «Берега».