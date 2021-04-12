Российские историки рассекретят архивные документы о роли Польши в ВОВ

Москва, 12 апреля. Российское военно-историческое общество (РВИО) проведет большое научное мероприятие, где будут обнародованы документы «о соглашательской политике Польши» во времена ВОВ.

Конференция пройдет в начале июня 2021 года при участии ученых из США, Великобритании, Германии, Белоруссии и Казахстана, передает издание «Известия». Мягков подчеркнул, что данное мероприятие инициировано в связи с тенденцией фальсификации роли СССР во Второй мировой войне. Для того чтобы развеять мифы, по мнению историка, необходимо предоставлять документы.

«Данные разведки того времени, данные о нашей экономике и вооруженных силах, о планах обороны — это все будет представлено в июне», — рассказал Мягков.

Историк акцентировал внимание на том, что документы будут касаться политической риторики стран Запада, в частности Польши, в предвоенные годы. Российское посольство в Варшаве рассказало, что на данный момент польские политики активно продвигают тезисы, что в 1939 году страна «столкнулась с немецкой и советской агрессией».

Помощник президента России Владимир Мединский ранее заявил, что Япония искажает историческую правду о Второй мировой войне. В частности политик обвинил Токио в том, что подмена фактов происходит на уровне учебных школьных пособий.