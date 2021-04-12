«Просто эпично»: украинцы высмеяли оконфузившуюся пресс-секретаря Зеленского

Киев, 12 апреля. Уровень знания английского языка подвел пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель. Пользователи Сети не смогли оставить ее оплошность без внимания.

Мендель на своей странице в Facebook прокомментировала пост пресс-секретаря британского посольства на Украине Олексия Курки относительно сообщений об эскалации ситуации в Донбассе. Ответ она сопроводила хэштегом NoCivilWar, подразумевая под термином «не гражданская война».

«Господи, Юля! No Civil War — это «нет гражданской войне»! Если вы хотели сказать «не гражданская война», то стоит, по минимуму, написать Not Civil War», — объяснил ошибку экс-депутат Рады Сергей Высоцкий.

Украинские пользователи с иронией отреагировали на запись Мендель. В частности, один из комментаторов в шутку предположил, что пресс-секретарь главы государства просто заговорила на новом языке — «украинский английский».

«Это просто эпично», — поделился мнением другой читатель.

Ранее политолог Мацей Вишневский описал два сценария для Украины в случае войны в Донбассе. По его словам, у страны нет шансов одержать победу в полномасштабном противостоянии, поэтому ей грозит либо смена власти, либо полный развал.