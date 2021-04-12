Украинское происхождение трех богатырей опровергли

Москва, 12 апреля. Российские историки из МГУ имени Ломоносова оценили заявления украинских ученых о том, что РФ якобы «украла» былинных богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича.

Украинский «24 канал» передавал, что на самом деле богатыря Илью Муромца звали Ильей Чобитько, а родился он в деревне Моровск (ранее — Муромск) в Черниговской области. Алеша Попович, по их мнению, был Олешком, и родом он из города Пирятин в Полтавской области, а не из Ростова. А Добрыня Никитич был «воеводой князя Владимира Великого», и, по их версии, он проживал на территории Киевской Руси.

В ответ на это российский историк Антон Горский заявил, что попытка вписать фольклорных персонажей в современные реалии — нелепая задача. У былинных персонажей имеются прототипы, по поводу которых также существуют разные мнения.

Доцент исторического факультета МГУ им. Ломоносова, доктор исторических наук Федор Гайда рассказал, что основные сведения о богатырях берут корни из древнерусских былин, сохранившихся в Заонежском крае, на территории современной Карелии. Эти данные собрали в XIX веке в качестве устного народного творчества.

Попытку присвоить себе российскую культуру Украина предпринимает регулярно. Так, министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко назвал Николая Гоголя украинским писателем, которого «принудительно записала в русские» российская пропаганда.