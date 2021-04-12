В Роспотребнадзоре рассказали о вакцине от коронавируса для новорожденных

Москва, 12 апреля. Новорожденным не подойдут прививки обычным препаратом от COVID-19, для этой категории общества требуется особая модель вакцины. Подробнее об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Стадия испытаний препарата для детей от нуля до двух-трех лет на животных завершилась. В настоящее время на финальном этапе находится формирование технической документации, что важно для получения заявок от разработчиков на регистрацию.

Во врачебной практике за время пандемии встречались случаи инфицирования младенцев в течение 36 часов после рождения. Опыт говорит о необходимости прививать новорожденных, поскольку дети первого года жизни часто и максимально тяжело болеют, передают «Известия».

«Введение аппликации в носовую полость не применимо детям раннего возраста, так как у них отсутствует третий носовой ход. Предполагаю, что им будут делать инъекции», — отметил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Александр Горелов.

Ранее число случаев заражения по всему миру превысило 135 млн. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.