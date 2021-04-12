Простой «дедовский» метод может избавить водителей от грязных окон в машине

Москва, 12 апреля. Владельцам автомобилей после зимы следует провести генеральную уборку в машине. Стекла необходимо мыть в последнюю очередь.

Пыль, грязь и реагенты за холодное время года оседают не только снаружи автомобиля, но и внутри. Во время уборки салон необходимо тщательно помыть и пропылесосить, навести порядок в бардачке и натереть стекла.

Отличным и недорогим помощником в этом деле может стать аптечный йод. Десять капель средства необходимо развести на один литр чистой воды и протереть раствором окна. После этого достаточно протереть поверхности сухой тряпкой.

Такой способ очистки позволит дольше сохранить стекла в чистоте. Йод также предотвращает их запотевание и улучшает пропускную способность света.

Автоэксперт Кирилл Манжула ранее рассказал, как правильно мыть машину самостоятельно. Он назвал разрешенные для этого места, посоветовал специальные средства и назвал последовательность действий при мойке.