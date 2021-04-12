Эколог Марьинский спрогнозировал появление комаров в мае

Москва, 12 апреля. Комаров можно будет заметить через несколько недель после окончания ночных заморозков. Об этом рассказал биолог, эколог Вадим Марьинский.

Массовое появление комаров в России обычно происходит в середине весны. Условиями для обитания этих насекомых является наличие теплых водоемов, где могут развиваться личинки комаров, сообщает радио Sputnik.

Развитие личинки в воде занимает примерно две недели, после чего появляются взрослые комары, которые и надоедают людям. Личинкам необходимы открытые и прогретые водоемы, поэтому пока есть ночные заморозки, появления насекомых ждать не стоит. Марьинский предполагает, что комаров можно будет увидеть в мае или чуть раньше.

Однако более опасными насекомыми являются клещи. Чтобы избежать последствий после укуса энцефалитного клеща, эксперты посоветовали делать прививку.