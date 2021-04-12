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Аккредитация журналистов для освещения послания Путина состоится 12 апреля

Аккредитация журналистов для освещения послания Путина состоится 12 апреля

Москва, 12 апреля. Кремль раскроет детали оргвопросов организации послания президента РФ Владимира Путина. Сегодня пройдет аккредитация журналистов, которые будут на мероприятии.

Послание Путина Федеральному собранию состоится 21 апреля. В СМИ появились данные, что встреча пройдет в центральном выставочном зале «Манеж».

Пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова попросили прокомментировать эту информацию. Он ответил, что детали организации станут известны в понедельник, сообщает ТАСС. Мероприятие пройдет полностью в очном режиме.

Песков рассказал, что Путин лично работает над текстом послания. Некоторые положения послания могут оставаться для всех секретом вплоть до оглашения.

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