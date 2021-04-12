Первый этап первенства по ралли завершился в ЛНР

Луганск, 12 апреля. Первый этап первенства Луганской Народной Республики по ралли собрал 17 автоэкипажей из ЛНР, ДНР и России. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

Чемпионат по ралли провели на территории бывшего Ворошиловградского высшего военного авиационного училища штурманов (ВВАУШ). Всего организационным комитетом мероприятия предусмотрено три этапа соревнований.

Первенство состоит из нескольких дисциплин: «2000», в которой принимали участие автомобили, с объемом двигателя не больше двух литров, и «1600», в этом этапе участвуют машины с объемом мотора не более 1,6 литра.

Ранее в ЛНР состоялся арт-фестиваль-конкурс «Вдохновение». Сообщается, что среди конкурсантов в мероприятии участвовали представители Краснодарской, Курской и Брянской областей.