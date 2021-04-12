Экипаж МКС поздравил мир с Днем космонавтики

Москва, 12 апреля. Юбилей полета Юрия Гагарина в космос отмечается 12 апреля. По этому случаю российские космонавты поздравили мир с борта МКС.

Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров записали видеосообщение. Командир экипажа Рыжиков поздоровался и поздравил с 60-летием со дня полета Юрия Гагарина в космос. Петр Дубров поблагодарил всех, кто работает, продвигая человечество в сфере изучения космоса.

«Друзья, в этот день мы хотим поздравить всех с этим праздником и юбилеем. Мы говорим спасибо всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной», — сказал он.

Космонавт Кудь-Сверчков отметил, что полет Гагарина перевернул мировую историю, ведь именно тогда началось масштабное исследование пилотируемых космических полетов. В этот день вся планета узнала об имени человека, «дерзнувшего отправиться» в межпланетное пространство.

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