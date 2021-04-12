НМ ДНР и волонтеры передали гумпомощь жителям Новоазовского района

Новоазовск, 12 апреля. Колонны волонтеров и представителей Народной милиции Донецкой Народной Республики перебросили гуманитарную помощь на территорию Новоазовского района.

Граждане испытывали острую необходимость в бытовой химии, канцелярии и книгах, а также игрушках для детей. Часть привезенной продукции была передана в пользование дошкольного образовательного учреждения «Ласточка». Исполняющая обязанности заведующей Ольга Голуб выразила признательность за помощь и подарки для воспитанников.

Добровольцы из международной группы «Москва — Донбасс» и общественного движения «Донецкая Республика» оказали поддержку центральной районной больнице в городе Новоазовск. На помощь могут рассчитывать все нуждающиеся жители района, отметила начальник штаба по работе с прифронтовыми зонами Светлана Сернвшенко.

Ранее Украине предрекли развал в случае войны в Донбассе. Польский политолог Мацей Вишневский заявил, что у Киева будет только два варианта исхода событий: либо распад страны, либо смена власти.